老婦捐髓救人四處分享經驗 成為最佳見證

（中央社記者黃國芳嘉義縣19日電）嘉義縣近7旬張員菁的丈夫車禍因輸血救命，她發願捐髓救人，且配對成功救到一名國外女孩，現在四處分享捐髓經驗，並幫助其他捐髓者克服疑慮及恐懼，成了捐髓最佳見證。

慈濟骨髓幹細胞中心今天在嘉義縣大林慈濟醫院大廳舉辦「造血幹細胞捐贈驗血活動」，活動中除了邀請骨髓捐贈者，現身宣導救人一命無損己身以外，現場也有工作人員協助民眾抽血建檔。

現年69歲張員菁當年因丈夫車禍，醫院以幾十袋的血救命，因此興起救人的心願，便加入捐髓救人行列，13年前，順利配對成功，救到一名國外的女孩，她認為，等於多了一名女兒，並發願要用健康身體繼續助人。

張員菁是游泳教練，13年前救到一名國外的女孩後，當時毫不猶豫地接受第二次配對，深怕自己年紀大不能抽血救白血病患，平時除了注意飲食外，更加鍛鍊身體，一心想救人，不過，她現在已超過捐髓的年限60歲。

事隔多年，張員菁成了捐髓的最佳見證，運動、跳舞、登山都難不倒她，只要有「造血幹細胞捐贈驗血活動」，她一定現身說法。甚至在當醫療志工時，總會到病房分享捐髓經驗，也幫助其他捐髓者克服疑慮及恐懼，安心地完成救人使命。

慈濟骨髓幹細胞中心表示，今天的活動透過與鄉親近距離的接觸，仔細地說明，破除以往對「捐骨髓就是抽龍骨水」的誤解，讓每個人都能勇敢地救人。（編輯：吳佳穎）1080619