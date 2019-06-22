考量颱風恐將來襲 鹿港燈籠隧道展至月底

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化鹿港慶端陽活動的鹿港桂花巷燈籠隧道成為人氣景點，遊客常在此打卡拍照；不過彰縣府城觀處指出，考量到颱風季將來臨，燈籠隧道「見好就收」，按原定計畫展出到6月底。

每年端午節，彰化縣政府都會在鹿港鎮舉辦鹿港慶端陽活動，今年的活動內容除了國際龍舟賽外，在鹿港桂花巷藝術村推出的燈籠隧道成為活動中最有人氣的景點，鹿港慶端陽活動在端午節連假3天期間，每天都超過10萬人次參觀。

鹿港桂花巷藝術村燈籠隧道也成為熱門打卡拍照景點，在臉書或IG只要輸入關鍵字鹿港，顯示出來大多為民眾在燈籠隧道拍下的照片，熱度持續不減。

彰化縣政府城市暨觀光發展處長馬英傑說，桂花巷藝術村布置約600個燈籠，燈籠都是由彰化縣國小學生製作，裡頭使用的是LED燈，構想來自於年初的「花在彰化」活動會場展出小朋友製作的燈籠，因如果數量增加，成為大量體的裝置藝術，效果應該不錯。

燈籠隧道雖成為人氣景點，但城觀處仍打算依原定計畫於6月30日結束展出。

對此，馬英傑表示，沒有考量延長展出時間或成為固定景點，主要是因為燈籠要歸還給學生，加上颱風季即將來臨，目前展出的燈籠遇到颱風可能會損壞；另外也擔心目前的熱度只是遊客新鮮感還沒有消退，因此決定「見好就收」，不再延長，未來再針對桂花巷藝術村發想不同的活動，促進觀光。（編輯：陳惠珍）1080622