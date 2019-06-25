汐止北基公路高架橋下停車格 7月1日起收費

（中央社記者葉臻新北25日電）新北市政府交通局今天指出，汐止區北基公路高架橋下公有停車格，將自7月1日起納入路邊停車收費管理。收費後，能杜絕公有停車格長期被車輛占用等問題，提高停車轉換率。

新北市交通局表示，汐止區北基公路高架橋下有12個公有汽車停車格，因為不收費，停車格常被同一車輛長期占用，引起附近民眾抱怨，認為公有停車格已淪為少數民眾的自家車庫，希望市府提出對應方案。

交通局日前會同相關單位到場會勘後，決議將該路段公告納入收費管理，自7月1日起，每週一至週五的上午7時至晚間8時採計次收費，每次收費新台幣60元。交通局己設置收費告示牌，並搭配夾單宣導，日後也會有專人按時巡查。

新北市政府交通局停車營運科科長許芫綺表示，新北市目前約有3萬5575個公有停車格，其中有3萬1139個停車格為收費停車格，4436個停車格因為位於巷道或是地段徵收未完成，尚未納入收費管理。

「我們的目標是逐步將剩下的不收費停車格，全數納入收費管理」，許芫綺說，停車格收費的好處除能避免車輛久占、提升停車轉換率，專人巡視也能加強管理，讓停車環境的維護能更完善。

許芫綺表示，未來若有無牌車、廢棄車久占不繳費，將立即通報相關單位拖吊，讓停車格能夠公平輪轉使用，提供有臨時停車需求的市民能順利找到車位。（編輯：戴光育）1080625