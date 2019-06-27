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濫採砂石農地140坑洞沒回填 屏東縣將課地價稅

最新更新：2019/06/27 11:31

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）屏東縣政府今天表示，屏東縣農地因濫採砂石形成的坑洞，還有140處沒有回填，今年度將開始對沒回填坑洞課徵地價稅，呼籲所有權人儘速完成回填並向縣府申請解除列管。

縣府統計，縣內5年前因盜濫採砂石形成的坑洞有238處，經過這幾年輔導回填，目前還遺留140處坑洞，面積約130公頃，這些列管的農業用地分散在萬丹、內埔、里港、長治、高樹、新埤、新園、枋寮、潮州、萬巒、鹽埔及南州等12個鄉鎮，以屏北地區的高樹、鹽埔與里港鄉佔大多數。

其中，高樹鄉遭濫採的35處國有地坑洞，佔地約37.1424公頃，經縣府與國有財產署合作，利用水利署疏濬後土石方完成回填後，已打造全台第一處以採砂坑洞回填的太陽能光電示範區。

縣府表示，去年8月財政部賦稅署檢送「陸上盜濫採土石坑洞善後處理計畫」，規定坑洞土地在完成解除列管程序前，不得核發農業用地作農業使用證明書，且不得認定作農業使用，不屬田賦課徵範圍，應課徵地價稅，期間土地如有買賣或移轉，須課徵土地增值稅。

縣府水利處表示，縣內因盜濫採砂石形成的坑洞，過去曾遭傾倒垃圾、棄土及廢棄物等，成為屏東土地的痛，為防止土地所有權人隨意回填坑洞，地主在申請解除列管時，縣府成立的跨局處小組會先進行測量及土壤重金屬檢測，回填土方須符合污染管制標準才會同意解除列管。（編輯：李錫璋）1080627

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