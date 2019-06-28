推輔導創業 黃偉哲盼吸引人才到台南

台南市長黃偉哲（前右）28日出席經濟部中小企業處南科育成中心舉辦的數位轉型創新活動，並試戴業者製作的智慧型眼鏡等裝置。（台南市經發局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年6月28日

（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市政府經濟發展局轄下的贏地創新育成基地，今天在經濟部中小企業處南科育成中心舉辦數位轉型創新活動。台南市長黃偉哲到場試用創新產品，期盼有更多人才到台南創業。

台南市經濟發展局代理局長蕭富仁表示，「實現數位轉型夢想，迎向創新創業未來」活動舉行兩天，邀請工研院等單位專業講師分享數位轉型運用，並展示多家業者的體適能健康管理、智慧農場、眼鏡等產品及服務，讓學員了解數位產業創新應用及台南在地創業基地運作，吸引180多名學員參加。

黃偉哲致開幕詞表示，市府不僅成立智慧發展中心，落實數位政府等資訊科技政策發展，更建置智慧綠能科學城；期望藉身體力行成為民間轉型的驅動力。

黃偉哲指輔導創業也是市府持續的施政重點，更針對創業輔導訂定系列政策，從前端草創期的培育與陪伴，到後端的資金媒合與技術研發，提供孕育台南在地企業的溫床與最優質的服務，盼吸引更多人才到台南創業。

蕭富仁表示，贏地創新育成基地各項輔導措施已邁入軌道，官方網站也正式上線，提供活動課程及創業資源等資訊。已有許多優秀新創團隊進入輔導系統，輔導團隊積極提供資源，陪伴突破創業瓶頸。（編輯：翁翠萍）1080628