日本企業捐贈100萬日圓 協助台南0121震災

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（中央社記者張榮祥台南11日電）0121地震造成台南市山區災損，台南市政府表示，株式會社日本典禮會長宮地正治今天在日本東京捐贈100萬日圓賑災，由台南市長黃偉哲代表接受，且回贈感謝狀。

台南市政府今天發布新聞稿指出，宮地正治捐贈100萬日圓，展現台南和日本患難與共情誼，黃偉哲相信台南市民會將這份情誼永遠記在心裡。

黃偉哲表示，今天是3月11日，14年前東日本大地震時，台灣曾捐贈善款，2016年台南地震時，也收到日本幫助，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台日口罩、疫苗相互援助，展現關懷情誼。

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宮地正治說，311東日本大地震時，日本收到大量台灣捐贈，他感念至今，希望台日羈絆持續下去，也期待台南地震災民早日恢復原本生活。

市府表示，株式會社日本典禮是日本殯葬業公司，創立於1993年，服務範圍遍及關東的東京23區、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣等。（編輯：謝雅竹）1140311