柯文哲擬調降地價稅 降多少要再算

（中央社記者梁珮綺台北1日電）台北市持續調降單一且自住房屋稅，預計明年從現行的1%調至0.6%，台北市長柯文哲今天說，最近要求財政局同步考量地價稅調降，至於降多少，還要再算算看。

柯文哲上午出席興隆公宅二期A、E基地新建工程聯合開工典禮，致詞時表示，台北市目前超過一年沒有人住的房子是3萬6000戶，但包租代管只有1000戶，代表民眾還是不太願意「把房子交出來」。

他說，政治上是先給後拿，年底會公告單一且自住的房屋稅從1%調降至0.6%，最近也要求財政局考量地價稅，因為「房子是用來住的，不是用來炒的」，至於地價稅要降多少，還要再算看看。

柯文哲表示，若房子是拿來住的，稅金不用高，若民眾擁有3、5棟房子，當包租公或包租婆，稅金就要不同，「所以稅率還是要調整，今年年底會有比較明確的答案」。

他也說，房屋稅、地價稅是地方稅收重要來源，「市府也不可能降到市政運作出問題」，他說，政府的錢就這麼多。

柯文哲在市長第一任期時就主張調降單一且自住房屋稅，去年從1.2%調至1%，預計明年要再調降至0.6%。（編輯：張銘坤）1080701