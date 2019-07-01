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龍捲風重創屏東2村 縣府啟動救災

最新更新：2019/07/01 21:23
屏東林邊鄉鎮安村和南州鄉萬華村兩個毗鄰的村落1日下午發生龍捲風，強度大到將鐵皮屋吹翻、電線被吹落，街上一片狼籍。（屏東消防局提供）中央社　108年7月1日
屏東林邊鄉鎮安村和南州鄉萬華村兩個毗鄰的村落1日下午發生龍捲風，強度大到將鐵皮屋吹翻、電線被吹落，街上一片狼籍。（屏東消防局提供）中央社　108年7月1日

（中央社屏東縣1日電）今天下午3時多屏東縣林邊鄉鎮安村和南州鄉萬華村遭龍捲風橫掃，不少民宅及農作物受損，7400多戶停電，2人輕傷送醫，屏東縣政府啟動災害應變機制及清理掉落物。

由於災損狀況不輕，林邊鄉公所已請求國軍支援，明天早上8時預計50名兵力抵達林邊鄉，展開清理重建工作；南州鄉公所申請30名兵力，明天上午9時開始作業。

這場不到10分鐘的龍捲風，造成林邊鄉鎮安村及南州鄉萬華村與東港鎮7400多戶停電，龍捲風橫掃林邊鄉鎮安村和南州鄉萬華村，東港鎮因電線是同一條線路，也遭到停電災情。

縣政府下午5時啟動災害應變機制，縣長潘孟安趕抵現場勘災及到醫院慰問傷者，指示水、電、道路等各單位全力協助搶修，另符合災害安遷救助，從寬從速辦理，以最快速度讓民眾生活恢復秩序。

縣府初步統計，2村有30多戶民宅及鐵皮屋受損，10多輛車子受損，鷹架、招牌及盆栽等被吹得滿街狼籍，風的強度大到連貨車及貨櫃屋都被捲起來移動數十至百公尺，多處香蕉園、蓮霧園的果樹被吹倒。

由於晚間部分地區還沒有復電，社會處協助南州鄉公所發放麵包、泡麵、飲用水等物資，及幫忙提供洗澡用水。另外高壓分歧線及零星低壓用戶，消防局預計約晚上11點可全部完成搶修。（編輯：孫承武）1080701

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