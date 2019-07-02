新竹市設7個無人回收站 24小時自動作業

新竹市政府2日舉行無人回收站啟用記者會，副市長沈慧虹（左）表示，今年爭取環保署補助款，已在全市3個行政區設置7站、共11台回收機台，24小時皆能自動辨識做回收，讓民眾做環保更便利。中央社記者魯鋼駿攝 108年7月2日

（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹市政府去年在超市設置「無人回收站」，試辦至今累積回收量27公噸，新竹市副市長沈慧虹表示，今天起擴大至全市7站、11台回收機台，讓民眾24小時都能做資源回收。

新竹市政府今天在知名賣場舉行無人回收站啟用記者會，沈慧虹表示，去年在一間超市試辦「無人回收站」後廣受好評，今年爭取環保署補助款，於全市3個行政區設置共7站、11台回收機台。

沈慧虹指出，此次新增的回收站機台功能再升級，包括辨識方式從掃條碼改為多方位辨識，回收速度從15秒加快為3秒，容納量也增加，不僅節省民眾回收時間，也可減輕末端清運負荷。

沈慧虹說，為了鼓勵民眾一起做好回收、守護環境，這次也推出集點換「玻璃精品、禮券、在地美味、虛擬點數」等好康，活動詳情與無人回收站點可上臉書粉絲專頁「SeedU 讓回收成為一場遊戲」查詢。

新竹市環保局長江盛任表示，去年試辦的無人回收站成績很好，寶特瓶、鐵罐、鋁罐、玻璃瓶4大類資源物總重量為27公噸，預計至明年8月底前，總回收量可突破250公噸，後續將結合人安基金會協助清運回收物，提供街友、弱勢族群工作機會。

江盛任說，去年無人回收站開辦後，創造驚人的回收成果，玻璃瓶總回收量達22.27公噸，由在地企業春池玻璃將回收後的玻璃進行分色、清洗、粉碎、篩選、再製造，將回收物轉換為玻璃吸管、文創啤酒杯等新產品，賦予廢棄玻璃全新樣貌。（編輯：方沛清）1080702