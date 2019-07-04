視察台中大康橋計畫 蘇貞昌指示中央支持

（中央社記者蘇木春台中4日電）行政院長蘇貞昌今天到台中視察旱溪排水大康橋計畫，他當場指示啟動建設計畫，並由中央全額、全力支持，透過水域環境及生態營造，讓地方從淹水變成親水，一定會是市民的福利。

旱溪排水大康橋整治計畫由水利署推動，是一項兼具減災與環境營造的計畫，目前正規畫旱溪國光橋至日新橋段的整治，其中鷺村橋至日新橋段的用地與取得，目前正設計中，將於今年10月發包；國光橋至鷺村橋段的工程用地取得中，預計明年辦理工程發包。

蘇貞昌今天在水利署長賴建信陪同下，到台中市大里區鳥竹圍公園聽取旱溪排水大康橋整治計畫簡報，並到場現勘，台中市副市長楊瓊瓔與立委何欣純、黃國書、沈智慧及當地民意代表都出席關心。

蘇貞昌致詞時表示，對旱溪很熟悉，上次當行政院長時就來過現場，因為他當台北縣長時，基隆河的淹水非常痛苦，所以知道淹水的痛苦，依照過去整治營造水環境的經驗，對於台中的旱溪如果能夠整治淹水後，不只是從災難變成福利，也會增加很多漂亮的新生地。

他說，每一個縣市對於治水，因為過去的經驗所以特別重視，不但要盡速而且要做好，多出來的休憩用地給地方居民使用，並且由中央全額、全力支持，旱溪從下游一路往上整治，他要求水利署長盡快讓成績做出來。

至於整治經費，蘇貞昌說，同意新台幣20億元經費由中央先答應下來，照工程需要來做整治，但要求台中市政府相關配套措施，希望也能夠做出來，這樣才會快，讓地方從淹水變成親水，一定會是市民的福利，淹水不分藍綠，做好也不分藍綠。（編輯：黃世雅）1080704