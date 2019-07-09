為屏東公共運輸宣傳 微電影大賽開跑

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）為了推廣屏東的公共運輸與觀光，屏東縣政府舉辦「屏行時空‧微旅行」微電影大賽，拍攝者需搭乘屏東縣公共運輸，拍攝屬於屏東的特別樣貌，即日起至10月18日接受報名。

屏東縣長潘孟安表示，很多遊客對於屏東印象有一個錯覺，認為屏東就是墾丁，但其實屏東有豐富的元素，就像各式各樣的食材，缺少一個主廚的妙手料理，影片拍攝高手就像是主廚一樣，這次的微電影大賽，縣府將推廣屏東的公共運輸和觀光。

屏東縣政府交通旅遊處表示，屏東縣公共運輸網絡隨著屏東轉運站、潮州轉運站啟用及路網優化等措施，越來越密集方便，輔以Pbike公共自行車系統，連接最後一哩路使交通更便利。

交旅處表示，微電影大賽影片須以搭乘屏東縣公共運輸（火車、公共自行車、公車、交通船、公車式小黃等至少任一項）為主軸，進行觀光的行銷宣傳，吸引遊客來屏東遊玩。

微電影大賽即日起至10月18日受理郵寄報名與收件，報名資格不限國籍、人數，影片總長3分鐘至5分鐘，預計選出前3名與10名佳作，分別頒給獎金、獎狀與指導老師感謝狀，報名簡章請至屏東縣政府官網下載。（編輯：張芷瑄）1080709