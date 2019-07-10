更多編輯台推薦新聞：
蔡總統訪Dcard 首次秀倫敦政經學院博士學位證書
政治

蔡總統訪Dcard 首次秀倫敦政經學院博士學位證書

收集10萬隻白蟻 興大發現白蟻真菌共生關鍵
生活

收集10萬隻白蟻 興大發現白蟻真菌共生關鍵

早安世界》美售台地表最強M1A2T戰車 國軍反登陸戰力全面升級
早報

早安世界》美售台地表最強M1A2T戰車 國軍反登陸戰力全面升級

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

墾丁泊逸酒店首拍流標 31日二拍

最新更新：2019/07/10 14:27

（中央社記者郭芷瑄屏東縣10日電）位於屏東車城鄉海口村的墾丁泊逸渡假酒店因虧損，今天進行第一次拍賣流標。屏東地方法院表示，將在31日進行第二次拍賣。

墾丁泊逸渡假酒店今天執行一拍，債務人是「墾丁渡假村股份有限公司」，2筆建物底價分別為新台幣9531.5萬元的員工宿舍（地上5層、地下1層），以及5億8478.5萬元的飯店建築（地上9層、地下1層），結果流標，將於31日進行2度拍賣。

墾丁泊逸酒店位於車城鄉海口港旁，原為六福集團旗下的「六福莊渡假飯店」，2015年以9億元賣給墾丁度假村，更名為「墾丁泊逸飯店」，不過因積欠銀行債務遭到法拍。

墾丁地區在2008年首度發生大型飯店遭法拍，當時知名的歐克山莊經屏東地院3拍，賣得2億9700萬元，現改名福容大飯店。「墾丁泊逸渡假酒店」是第2家大型飯店被拍賣。另外，位於墾丁大街上的旅店「旅遊之家」也傳出經營者投資失利，31日將進行法拍。

恆春半島產業聯盟理事長林榮欽表示，泊逸是因為股東不願意增資，所以才讓飯店被拍賣。他說，墾丁的旅遊景氣還沒回復，今年遊客量比前年好，但比3、4年前差，再加上新建及舊民宿還在進行洗盤，對於旅宿來說，目前還不算景氣復甦。(編輯:孫承武)1080710

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報