新北代拆辦法7月底上路 加速落實都更

（中央社記者葉臻新北10日電）新北市政會議今天通過「新北市都市更新權利變換實施者申請拆除或遷移土地改良物辦法」草案，最快7月底上路，未來若都更實施者與待拆戶協調破局，可請求市府協調、代為拆除。

新北市政府表示，配合中央都市更新條例修法，以自治法規訂定「新北市都市更新權利變換實施者申請拆除或遷移土地改良物辦法」草案，今天在市政會議上通過，最快7月底上路實施。

新北市長侯友宜指出，「新北市都市更新權利變換實施者申請拆除或遷移土地改良物辦法」（簡稱代拆辦法）是相當重要的草案，發布實施後，未來都市更新權利變換若只有20％以下的不同意戶，就可依程序向市府申請代拆。

新北市政府都市更新處表示，代拆辦法草案不僅提升法律位階以自治法規訂定，強化公權力執行效力，在程序面上也注重溝通協調機制的完備，讓市府最後處理待拆戶更有正當性及合理性。

都市更新處指出，都更實施者要秉持真誠磋商精神極盡與待拆戶溝通協調外，市府受理代拆後也會再進行協調程序；若還無法達成共識，市府就會訂定期限執行公權力。

新北市政府都市更新處代理處長張壽文表示，代拆辦法草案分5個階段，都更實施者在前置階段只要基於「真誠磋商精神」與不同意戶協調未果，就可申請由市府成立再協調小組，與實施者、不同意戶代表進行至少2次再協調。

他指出，協調後，整合進入研商階段，最後進入執行階段，流程耗時約半年。不同意戶在磋商時可向實施者提出異議，後續仍可循司法提起訴願，不會影響應有權利。（編輯：戴光育）1080710