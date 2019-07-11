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志工曾受扶助 自願清洗背心一洗30年

最新更新：2019/07/11 15:06
曾受嘉義家扶中心扶助的盧月華，在受助期間就積極參加家扶中心各項活動，30年前加入志工行列後，每次活動一結束，都默默帶著一堆志工穿過的背心回家清洗，這一洗就是30年，讓志工總是有乾淨的背心可穿。（嘉義家扶中心提供）中央社記者江俊亮傳真　108年7月11日
曾受嘉義家扶中心扶助的盧月華，在受助期間就積極參加家扶中心各項活動，30年前加入志工行列後，每次活動一結束，都默默帶著一堆志工穿過的背心回家清洗，這一洗就是30年，讓志工總是有乾淨的背心可穿。（嘉義家扶中心提供）中央社記者江俊亮傳真　108年7月11日

（中央社記者江俊亮嘉義市11日電）曾受嘉義家扶中心扶助的盧月華，在接受扶助期間加入服務隊當志工，每場志工活動結束後，她都默默地將所有志工穿過的背心帶回家清洗，一洗就是30年，讓志工們非常感動。

嘉義家庭扶助中心主任沈明彥今天表示，被志工們尊稱為「阿華姐」的盧月華，今年67歲，早年因夫婿病逝，留下3名年幼子女，一家生計全靠她為人洗衣、打掃，刻苦耐勞將孩子撫養長大。

民國74年家扶中心得知盧月華的困境後，立即進行家庭扶助，分擔她沉重的生活壓力。在78年，嘉義家扶中心成立「溫媽媽愛家服務隊」，當時還在接受扶助的盧月華，二話不說，馬上加入志工行列。

沈明彥指出，在84年，盧月華主動提出停扶的要求，希望將這份愛心讓給更有需要的家庭，她的誠摯與愛心，令人動容。

他說，在接受扶助期間，盧月華就積極參加家扶中心的各項活動，30年前加入志工行列後，每次活動一結束，都默默帶著一堆志工穿過的背心回家清洗，這一洗就是30年，讓志工總是有乾淨的背心可穿。

沈明彥表示，盧月華原本都騎腳踏車到家扶中心服務，但104年因猛爆性肝炎住院治療後，身體狀況大不如前，已無法自行騎車，但她不願意就此放棄當志工的機會，子女被她服務的熱忱感動，主動負起接送任務。

他說，盧月華擔心家扶志工30年，累積服務時數已超過7500小時，阿華姐總是說，以前工作很辛苦，但只要到家扶中心當志工，心情就會輕鬆起來；能幫家扶中心清洗志工背心，感到快樂又開心。（編輯：黃世雅）1080711

曾受嘉義家扶中心扶助的盧月華在30年前加入家扶志工行列，更自發性幫助清洗志工所穿背心，一洗至今30年，讓志工們都非常感動與感激。（嘉義家扶中心提供）中央社記者江俊亮傳真　108年7月11日
曾受嘉義家扶中心扶助的盧月華在30年前加入家扶志工行列，更自發性幫助清洗志工所穿背心，一洗至今30年，讓志工們都非常感動與感激。（嘉義家扶中心提供）中央社記者江俊亮傳真　108年7月11日
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