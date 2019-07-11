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南投地院啟用視訊諮詢 線上解惑免奔波

最新更新：2019/07/11 17:46
南投地方法院11日啟用視訊諮詢服務，民眾將可到縣府或各鄉鎮市公所預約使用，免奔波法院就能獲得司法協助。中央社記者蕭博陽南投縣攝 108年7月11日
南投地方法院11日啟用視訊諮詢服務，民眾將可到縣府或各鄉鎮市公所預約使用，免奔波法院就能獲得司法協助。中央社記者蕭博陽南投縣攝 108年7月11日

（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）南投地方法院今天啟用視訊諮詢服務，目前含縣政府為民服務中心共14個據點，讓民眾免奔波到法院，就可詢問程序面等司法問題。

南投縣幅員遼闊，以山地原鄉仁愛鄉、信義鄉來說，面積就比彰化縣更大，為讓偏遠地區居民除可利用傳統電話詢問或親自到法院諮詢外，南投地方法院新增「視訊諮詢」服務，應用科技設備「以網路代替馬路」更便民，使偏鄉縣民可就近獲得司法協助。

南投地方法院今天下午舉辦視訊諮詢服務揭牌儀式，院長黃俊明說，南投地方法院受司法院指派，優先辦理視訊諮詢服務，經接洽南投縣長林明溱及各鄉鎮市首長獲支持，這項視訊諮詢服務可減少民眾奔波法院，目前含縣政府為民服務中心共14個據點，將與法律扶助基金會南投分會、南投律師公會合作持續擴充。

民眾可到各鄉鎮市公所預約使用視訊諮詢，約定日期、時間再由法院派專人上線服務，民眾可詢問程序方面、如何打官司等問題，甚至若收到疑似假傳票、假支付命令也可透過視訊確認，比講電話更清楚，縣長林明溱說，法院啟用這項便民服務非常值得肯定。（編輯：黃世雅）1080711

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