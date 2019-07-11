更多編輯台推薦新聞：
斯洛伐克新任總統會王毅 公開關切中國人權惡化
國際

斯洛伐克新任總統會王毅 公開關切中國人權惡化

李榮浩34歲生日求婚成功 鑽戒套牢楊丞琳
娛樂

李榮浩34歲生日求婚成功 鑽戒套牢楊丞琳

富比世2019百大名人收入榜 泰勒絲57億元奪冠
娛樂

富比世2019百大名人收入榜 泰勒絲57億元奪冠

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

島嶼紀行首映 回顧金門展望未來

最新更新：2019/07/11 17:51
紀錄片「島嶼紀行」以回顧歷史的視角，展望金門與廈門未來，12日晚間將在台北三創生活園區舉辦首映會。（春雷創意公司提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年7月11日
紀錄片「島嶼紀行」以回顧歷史的視角，展望金門與廈門未來，12日晚間將在台北三創生活園區舉辦首映會。（春雷創意公司提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年7月11日

（中央社記者黃旭昇新北11日電）紀錄片「島嶼紀行」以回顧歷史的視角，展望金門與廈門未來。不但記錄金門庶民生活，也長期貼身採訪金門人的堅持與努力。影片點出金門從反共最前哨，進入經濟蕭條的關鍵時刻。

春雷創意公司今天發布新聞表示，在823砲戰一甲子後推出「島嶼紀行」紀錄片，與滾動頻道合作，12日晚間在台北市三創生活園區舉辦首映會。導演邱銘源將近距離與觀眾分享拍片的心路歷程。

紀錄片製作人廖仁慧表示，金門曾是反共最前哨，曾有可歌可泣的民族英雄，百姓也為台灣的民主與自由，承擔許多歷史包袱，在國共對峙的前線，犧牲很多。

她說，但因宗族與政治力量的牽制，很少有人願意以回顧歷史的角度拍攝願意說實話的紀錄片。「島嶼紀行」不是金門的美食遊記，也不是介紹秘境探險，而是回顧與反省曾經美好的島嶼。

「島嶼紀行」是邱銘源操刀的第3部紀錄片，他以一年時間穿梭兩岸，思考島嶼的未來。以第一人稱的觀點，嘗試以大歷史的視角，帶領觀眾思考金門與廈門的未來。

廖仁慧說，尤其在香港「反送中」運動後，金門作為兩岸小三通的試點近20年，值得大家看看香港、想想金門，思考台灣。

紀錄片觀察到因福利好，金門的居住人口僅戶籍的一半，但若不改善與調整金門的財政，未來即將進入死亡交叉，開始負債。

廖仁慧說，金門的經濟因駐軍的撤離毫無起色，反而進入大蕭條的關鍵時刻。最熱鬧的金城街面臨老店歇業門可羅雀，採訪過程感受到，對比獅山砲陣地對面的廈門，五光十色的夜景和繁華的霓虹燈，金門成為年輕人的失樂園。（編輯：方沛清）1080711

紀錄片「島嶼紀行」是導演邱銘源操刀的第3部紀錄片，12日將在台北首映，全片以第一人稱觀點，嘗試以大歷史的視角，帶領觀眾思考金門與廈門的未來。（春雷創意公司提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年7月11日
紀錄片「島嶼紀行」是導演邱銘源操刀的第3部紀錄片，12日將在台北首映，全片以第一人稱觀點，嘗試以大歷史的視角，帶領觀眾思考金門與廈門的未來。（春雷創意公司提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年7月11日
紀錄片「島嶼紀行」12日晚間將在台北首映，製作人廖仁慧11日表示，「島嶼紀行」不是金門的美食遊記，也不是介紹秘境探險，而是回顧與反省曾經美好的島嶼。（春雷創意公司提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年7月11日
紀錄片「島嶼紀行」12日晚間將在台北首映，製作人廖仁慧11日表示，「島嶼紀行」不是金門的美食遊記，也不是介紹秘境探險，而是回顧與反省曾經美好的島嶼。（春雷創意公司提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年7月11日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報