前布袋鎮代車禍不治 鄉親弔唁感念對地方貢獻

（中央社記者黃國芳嘉義縣11日電）嘉義縣前布袋鎮民代表李志榮日前車禍不治，因生前熱衷地方服務，常自費修路、幫助弱勢民眾度難關，家人發現他的存款所剩無幾，近來很多鄉親前往弔唁，感念他對地方貢獻。

李志榮於1日駕駛貨車行駛台82線快速道路時，不慎撞上公路單位工程車，送醫不治；李志榮的弟弟、現任布袋鎮民代表李和芳為哥哥遭遇不幸，相當難過。

現年57歲的李志榮，未婚，生前曾任布袋鎮民代表，平常在過溝建德宮前賣水果，因熱衷地方服務，以前只要有空閒，總是開著一台老貨車四處幫助里民處理事務，特別是協助弱勢民眾募款、辦理後事。

李和芳今天表示，哥哥李志榮只要發現鄉間產業道路或巷弄路面有坑洞，常自掏腰包購買瀝青修補，因此，他賣水果所得和鎮民代表的薪資，幾乎都用在公共事務上，而且還會爭取水利及道路等建設，並為社區除草、剪樹或清水溝，用心維護社區環境。

布袋鎮過溝社區鄉親得知李志榮車禍過世，都很難過悲傷，近來紛紛前往弔唁，感念他對地方的貢獻；李志榮家屬原定7月16日上午9時在住家辦理告別式，考量空間等因素，將改在過溝公園舉行。（編輯：陳俊碩）1080711