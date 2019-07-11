墾丁陸蟹產卵季到 台26線4個月圓日交通管制

屏東墾丁地區進入陸蟹繁殖產卵高峰期，為避免抱卵的陸蟹媽媽行經台26線香蕉灣路段時慘遭路殺，墾丁國家公園管理處從7月到10月的月圓日將進行縮減車道管制，首波將於17日至19日登場。（墾管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年7月11日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）每年農曆6至10月是墾丁陸蟹繁殖高峰期，為了避免抱卵的陸蟹媽媽在爬經台26線香蕉灣路段時被路殺，墾丁國家公園管理處從7月到10月的月圓日進行縮減車道管制。

墾管處表示，「十分減速慢行，十分蟹謝您」管制路段為台26線39.5k至41.5k共2公里，原4線道縮減為2線道，採雙向各縮減外側車道。

管制時間為7月17日至19日、8月15日至17日、9月13日至15日及10月13日至15日（農曆6、7、8及9月的15日、16日、17日），時段為晚間6時30分至8時30分，最後一個月為晚間6時至8時。

墾丁香蕉灣陸蟹熱點棲息地，陸蟹多樣性居世界數一數二，但台26線的開闢也讓陸蟹到海邊產卵必須爬過馬路，許多抱卵的陸蟹媽媽在爬經馬路時被急駛而過的汽機車輾斃。

墾管處為保護陸蟹過馬路產卵，近10多年來，與公路總局、屏東環境保護聯盟合作，在陸蟹產卵期，執行縮減車道措施，守護陸蟹過馬路降海釋幼。

墾管處表示，墾管處人員將與屏東環境保護聯盟及公路總局第三區養護工程處人員在封路現場執行陸蟹保育宣導，希望大家共同配合及支持，共同創造國家公園友善道路。（編輯：黃世雅）1080711

每年農曆6至10月間是屏東墾丁陸蟹繁殖高峰期，墾丁國家公園管理處呼籲民眾這段期間行經墾丁海岸公路時請減速慢行，讓陸蟹媽媽能夠順利降海釋幼。（墾管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年7月11日