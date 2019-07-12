君鴻無預警大量解雇未通報 高市將開罰

（中央社記者程啟峰高雄12日電）君鴻國際酒店6日無預警歇業，由於業者大量解僱勞工達445人，卻未依規定在60天前通報。高雄市政府勞工局今天指出，將依違反勞基法第17條最重處50萬元以下罰鍰。

勞工局勞資關係科指出，君鴻酒店解僱勞工人數扣除建教生及實習生人數計445人，已達法定解僱人數，應於60天前提出通報，但業者未依規定辦理，將依法裁處。

依勞基法第17條，事業單位未於期限前將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員，並公告揭示者，處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並限期令其通知或公告揭示；屆期未通知或公告揭示者，按日連續處罰至通知或公告揭示為止。

君鴻酒店5日向高市府經發局申請6日起解散。勞工局長王秋冬5日聞訊後，為確保勞工權益不致受損，即派員入場訪視，進行相關勞動法令答詢，並督促君鴻酒店遵守勞工法令規定。

王秋冬表示，君鴻如因歇業解散而有積欠勞工工資、資遣費或退休金情事，勞工局將主動協助勞工申請勞資爭議調解及歇業事實認定，以利勞工後續向勞保局申請工資墊償，勞工局並要求君鴻安排4場勞動權益說明會，以利充分協助員工後續請領失業給付、職業訓練及就業服務，減輕員工心理負擔。

至於君鴻員工薪資問題，王秋冬表示，君鴻已於7月5日當天發放6月薪資並開立非自願離職證明書，因7月薪資因尚未核算，將連同勞工特休假未休畢折算工資於6日發薪日同步發放。

由於全案受社會關注，勞工局為落實保障勞工權益，經與君鴻公司安排，昨天及今天上、下午各召開一場勞動權益說明會，勞工局除派員到場協助勞工說明權益問題，現場並提供勞工有關請領失業給付、職業訓練及就業服務等資訊；勞工若有訴訟需求，將提供免費律師諮詢服務及訴訟扶助資訊供勞工運用。（編輯：黃世雅）1080712