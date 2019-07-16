金門大停電逾5小時 民眾直呼熱死了

金門塔山發電廠系統故障，造成金門本島今晚從近7時起大停電，室內室外一片漆黑。由於便利商店有備電設備，不少民眾跑到便利商店借光、吹冷氣。中央社記者黃慧敏攝 108年7月16日

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）由於金門塔山發電廠系統故障，造成金門本島今晚從近7時起大停電，一直到11時還有5000多戶未復電，民眾直呼熱死了。電廠全力強修，預定零時30分前可全區通電。

今天晚上近7時，多數民眾在用晚餐時，金門突然大停電，室內室外一片漆黑。由於便利商店有備電設備，不少民眾跑到便利商店借光，順吹冷氣。

由於停電長達數小時，加上天氣炎熱，許多民眾直喊「快熱死了」，不少人奪門而出納涼，也有人騎機車吹風，消暑氣；很多民眾說，感覺好像回到早期沒有冷氣的時代。甚至有家有嬰兒的民眾，還得到便利商店借用熱水沖泡牛奶，直呼太慘了。

台電表示，塔山電廠第6及8號機組跳脫引起低頻電驛動作，造成大金門部分地區停電，詳細原因正詳查中。深夜11時配合發電及負載情形饋線加載，已復電9饋線。最高停電戶達1萬2659戶，到晚間11時許還有5326戶未復電。

在與台電聯繫後，縣政府表示，台電正全力搶修中，預定零時30分前可全區通電。（編輯：張佑之）1080715