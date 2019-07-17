颱風丹娜絲來襲逢大潮 屏東縣政府嚴陣以待

颱風丹娜絲來襲，17日上午屏東墾丁已出現長浪，風浪最高達2至3米，墾丁國家公園管理處在各海域拉起警戒線，海巡人員也開始展開柔性勸導。（民眾提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年7月17日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）颱風丹娜絲來襲，中央氣象局預計今天上午11時30分發布陸上颱風警報，屏東墾丁地區早上已出現長浪，縣政府表示，17日至19日適逢大潮，縣府全面整備，請大家防災動起來。

恆春氣象站表示，雖然丹娜絲的路徑有點偏東，但恆春半島仍首當其衝，至上午10時，不只海上長浪，陸上風速也開始增強，預計陸上颱風警報發布後，恆春地區和屏東山區會下豪大雨，然後再擴展到平地，民眾要小心防颱。

今天早上墾丁已出現長浪，風浪最高達2至3米，墾丁國家公園管理處在各海域拉起警戒線，海巡人員也開始展開柔性勸導。

屏東縣長潘孟安在臉書提醒民眾，今天晚上起恆春半島漸有雨勢，暴風圈預計明天開始接近屏東，慎防豪大雨，降雨會持續到20日，17日至19日是農曆15日至17日，適逢大潮期間，請沿海民眾特別小心，縣府團隊全面整備，請大家防災動起來，

水利處長江國豐表示，沿海鄉鎮除了15個抽水站外，120部移動式抽水機也在現場就位，恆春半島也已請發包廠商就位，隨時搶災，而渠道也大多已進行疏通。（編輯：陳俊碩）1080717