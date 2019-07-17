北北基颱風假是否同調 林右昌：視颱風狀況

（中央社記者王朝鈺基隆市17日電）輕度颱風丹娜絲逐漸逼近台灣，民眾關切北北基上班上課是否一致且同步，基隆市長林右昌今天說，3個市會同步做決定，至於是否同調，「還是要看颱風狀況」。

去年7月間颱風瑪莉亞襲台，新北市因部分區域已達到停班停課標準，新北市府率先宣布停班課，而台北市與基隆市則等到晚間10時宣布隔天正常上班上課，北北基不同調引發部分民怨。

對於這次颱風北北基是否有共識共同宣布是否停班停課，林右昌下午1時許主持颱風災害準備會議後受訪說，「當然」，北北基是生活圈，過去幾次颱風來臨時，都有做橫向聯繫。

他表示，基隆市府明天晚間會提早和台北市和新北市討論，會採取3個市「同步做決定，分縣市來做宣告」，只要一有決定會盡快向市民報告。記者追問是否會同調？林右昌說，「還是要看颱風狀況」。

林右昌說，市府相關單位已做好防颱準備工作，颱風從明天下午過後會開始影響基隆，一直到19日中午，影響時間超過12小時，提醒民眾加強防颱準備。

林右昌表示，依中央氣象局預報，颱風風勢應該不會像過去那麼嚴重，但要留意雨量在基隆容易造成山坡地崩塌，市府也會加強警戒，另外，抽水機具也已完成整備，大型抽水機具明天也會預置。

林右昌也呼籲民眾千萬別輕忽颱風，颱風天不要到海邊觀浪，以維護自身安全，另外，務必先預置防水閘門以防萬一，市民若有需要，也可向區公所和里辦公室索取砂包。（編輯：李錫璋）1080717