颱風丹娜絲來襲 高市加速清淤增抽水機防汛

（中央社記者陳朝福高雄17日電）颱風丹娜絲來襲，高雄市政府今天加速溝渠清淤，保持排水系統暢通，並增派抽水機以加速排水，各區公所也儲備防汛沙包，以供應各區緊急防汛救災需求。

高雄市水利局在鳥松區神農路持續進行下水道清淤工程，市長韓國瑜下午前往視察，他說，神農路幾乎每年淹水，市府治水工程朝上、中、下游三箭齊發方式治理。

韓國瑜表示，上游是將2/3的水量分流出去；中游則是加強清淤；下游則是增加通水斷面，減少阻礙排水，並增派抽水機加速排水。對症下藥有效治水，讓市民免於淹水之苦。

神農路目前仍進行清淤工程，為防範颱風來襲，水利局架設臨時抽水機及兩旁開挖臨時性土溝，以加快洩水速度，再於下水道內堆置太空包及沙包，將排水引導分流至曹公新圳進行分流。

水利局已啟動防汛整備與巡查工作，包含64處抽水截流站與128部移動式抽水機油料補充及運轉測試、水門啟閉、車行地下道側溝巡檢與清除雜物等，並備妥防汛沙包5000包、太空包500包、2噸防汛塊500塊。環保局及區公所則在易淹水路段的側溝與排水孔，加強疏通與清理落葉。（編輯：黃世雅）1080717