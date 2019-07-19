水頭碼頭改善通關動線 提升小三通服務品質

（中央社記者黃慧敏金門縣19日電）金門縣港務處今天說，迎接不斷增加的小三通旅次，現正辦理水頭碼頭通關設施改善工程，預計年底完工後，入出境查驗時間將大為縮短，減少旅客等候時間，提升小三通服務品質。

港務處處長何佩舉表示，近年小三通旅次逐年增長，民國107年超過190萬人次；今年到6月底更累計達106萬餘人次，相較去年同期增長約20%，預估今年小三通航線年旅運量將突破200萬人次。

何佩舉表示，縣長楊鎮浯上任後，多次在主管會報指示，務必要提升小三通相關服務品質，因為這是觀光客對金門的第一印象，如果服務品質不好，勢必衝擊地方觀光業及產業發展。

楊鎮浯在年初及大陸五一長假期間，兩次視察水頭場站通關動線和秩序，協調免稅業者調整櫃位，挪出空間，並指示擴增出境查驗等候空間。經港務處研析，在有限條件下取得最大服務空間，規劃將出境動線3組人工查驗櫃檯後推，以便增加一倍查驗等候空間，並配合辦理相關改善工程作業。

港務處表示，另為有效改善旅客通關驗證速度與縮短等候查驗時間，縣府已主動與移民署研商增設出入境查驗櫃檯數量，並同意補助移民署新台幣1500萬元辦理通關設施改善工程，將調整現有入境查驗櫃檯，增設4組人工櫃檯及3座出境自動查驗閘門 。

港務處說，新增的電子查驗設備，在大陸旅客入境時可錄存影像及指紋，並在出境時自動查驗，加快通關速度。改善工程作業正在進行中，預計12月完工。

何佩舉指上述工程完工後，入境每班船查驗時間預估由原來23分鐘縮短為15分鐘，出境每班船查驗時間預估由原23分鐘縮短為10分鐘，可有效提升查驗能量，減少旅客等候時間。

港務處表示，在水頭旅運通關大樓尚未完工啟用前，希望藉由增設4組人工查驗櫃檯、3座自動查驗閘門及有關櫃檯、空間及動線調整，有效改善通關效率，提高旅客服務品質，以迎接持續穩定成長的小三通旅客。（編輯：翁翠萍）1080719