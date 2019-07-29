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準公共化幼兒園將上路 北市公幼家長可擇優

最新更新：2019/07/29 17:31

（中央社記者梁珮綺台北29日電）準公共化幼兒園即將上路，台北市教育局表示，2至4歲就讀公幼學童，家長可於免學費與每個月領取2500元育兒津貼中擇優；另，北市已有90所私幼加入準公共化行列。

準公共化幼兒園今年8月擴及六都，政府與符合要件的私幼簽約並加以補助，家長每月繳費不超過新台幣4500元，而就讀非營利幼兒園者，每月繳費不超過3500元，2至4歲就讀公幼學童，可免繳學費。

不過，設籍於台北市的2至5歲學童，每月可領取育兒津貼2500元，教育局主秘陳素慧表示，2至4歲就讀公幼學童，可在每學期免學費與每個月育兒津貼中擇優，她舉例，育兒津貼設有排富條款，若家長不符合領取資格，可享免學費。

而就讀非營利幼兒園及私幼學童，則不可再領取育兒津貼；若沒有就讀，3歲、4歲讀私幼的學童，每學期可領1萬3660元的補助，每月也可領2500元育兒津貼。

陳素慧說，私幼持續發放至111學年度，直到公共化幼兒園達全北市的70%為止。

教育局數據顯示，截至昨天為止，北市已有90所私幼加入準公共化幼兒園行列，可招生6246名學童；公幼有153所，招生名額為1萬9872名、非營利有37所，招生名額為4719名。（編輯：張銘坤）1080729

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