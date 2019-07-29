藍議員批割稻尾 洪慈庸：爭取建設不應分黨派

（中央社記者郝雪卿台中29日電）對於被國民黨台中市議員賴朝國批評割稻尾，時代力量立委洪慈庸今天回應指出，在中央爭取預算天經地義，建設不分黨派，請議員督促地方配合款到位，否則工程真的會無法進行。

台中市潭子國小操場整建案獲體育署核定補助款350萬元，中央出6成、市府出4成，賴朝國今天召開記者會拿出爭取補助經費的公文表示，從頭到尾只有他爭取補助，請洪慈庸不要隨便割稻尾，對外發新聞說是她爭取的。

賴朝國表示，台中市教育局向體育署爭取經費，公文正本給體育署，副本是給他，沒有給洪慈庸；7月3日體育署發文給教育局同意核准補助經費350萬元。公文可證明，從頭至尾爭取補助的民代只有他一人，到現場會勘的也只有他，完全沒有其他民代參與。

洪慈庸指出，潭子、大雅、神岡、后里區各校對運動設施、球場與操場的需求不一，時常接到校方反映跑道年久失修、校舍老舊、管線破損等問題，除了市府既有的改善工程，有部分迫切需求的學校會提報到中央，自己是這個選舉區唯一的立委，當然是盡立委職責，積極協助爭取中央補助經費。

洪慈庸認為，爭取建設不應分黨派，先前辦公室接到潭子國小校長請託操場跑道整建需求，她在中央爭取經費本是職責，也成功爭取到補助，實在不解議員怎麼會因為黨派的不同，而限制其他中央民代不可以協助爭取。

洪慈庸表示，大雅國小風雨球場新建工程、神岡國小、潭子國小、后里國小跑道整建等工程共1860萬元，經過她持續努力，中央補助經費60%已經核定，後續等待市府編列配合款，就需要議員盡到該做的「職責」，確實監督市府，讓各校相關工程進入後續規劃、施工，否則議員聲稱自己幫忙「爭取」，都只是空談。（編輯：陳俊碩）1080729