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台中地區血液庫存剩5天 挽袖捐血送美味糕餅

最新更新：2019/08/01 10:00

（中央社記者趙麗妍台中1日電）暑假期間學生出遊，加上天氣不穩定，台中地區血液庫存量僅剩5天，台中市糕餅公會與台中市捐血中心合作，在8月舉辦6場捐血活動，挽袖捐血即可獲得一份美味糕點。

台中捐血中心今天表示，暑假期間，學生族群出遊，捐血來源減少，加上日前天氣不穩定，一下子熱、一下子下雨，減少民眾捐血意願，又因暑假期間意外事故多，血液庫存量偏低，中彰投地區的各大醫療院所，每天需要血量為1500袋，目前血液庫存量僅剩5天。

為呼籲民眾踴躍捐血，台中市糕餅公會連續24年與台中市捐血中心合作，舉辦「糕餅之都、與您有約、愛心捐血活動」8月舉辦6場捐血活動，3日大甲鎮瀾宮、10日大里大買家、17日烏日九德國小、19日沙鹿家樂福、23日豐原媽祖廟、25日台中公園，活動上午9時到下午4時30分。

台中市糕餅公會理事長蔡萬財表示，捐血一袋、救人一命，糕餅公會為鼓勵社會大眾發揮愛心、捐出熱血，只要參加捐血活動的民眾，每位都可獲得一份美味的糕餅點心。希望拋磚引玉，鼓勵民眾發揮愛心，挽袖捐出熱血。（編輯：黃世雅）1080801

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