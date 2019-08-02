太平山林鐵復駛案 宜蘭接手可行性評估

（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）宜蘭縣太平山森林火車停駛40年，有關單位近年來爭取復駛未有進展。宜蘭縣政府今天表示，縣府將接手可行性評估，後續將提出報告，希望爭取中央經費興建，讓鐵道重現復駛。

根據相關資料記載，西元1914年日本人進入太平山後，隔年開始砍伐檜木，1924年利用大同鄉土場至羅東鎮竹林之間全長約37公里鐵路，做為木材貨物及客運服務，沿線設有10處車站，因鐵路軌距窄、車廂狹小，規格約縱貫鐵路的一半，俗稱「五分仔車」。

1978年黛拉颱風，主要路段的鐵軌嚴重受損，加上因長期虧損、乘客銳減，經過評估維修經費、規模及功能等條件後，1979年全線停駛，結束56年的鐵路輸運，沿途鋼軌後來也陸續拆除，沿途場站逐漸閒置、廢棄，羅東到太平山森林鐵路隨之沉寂。

宜蘭縣工商旅遊處副處長池騰聯今天下午說，行政院政務委員吳澤成於昨天與今天在公共工程委員會、行政院農業委員會林務局等官員，還有宜蘭縣長林姿妙等人陪同下，實地勘察太平山森林鐵道舊路線，並召開會議討論。林姿妙會後同意由縣府接手太平山林鐵復駛可行性評估，縣府後續將提出相關報告，希望爭取中央經費進行評估甚至興建，讓鐵道重現及復駛。（編輯：方沛清）1080802