花115元買鍋貼水餃 嘉市幸運兒發票中千萬

嘉義市有一家鍋貼水餃專賣店開出5、6月統一發票1000萬元特別獎，嘉義市長黃敏惠（中）、南區國稅局嘉義市分局長陳世興（左）7日前往店家道賀。（嘉義市政府提供）中央社記者江俊亮傳真 108年8月7日

（中央社記者江俊亮嘉義市7日電）嘉義市一名消費者花費新台幣115元購買鍋貼水餃，幸運中了5、6月統一發票1000萬元特別獎。嘉義市長黃敏惠今天前往店家道賀，這也是嘉義市最近開出的第3次特別獎。

黃敏惠今天與南區國稅局嘉義市分局長陳世興一起前往開出千萬元大獎的鍋貼水餃專賣店祝賀，同時呼籲消費者，購買商品一定要記得索取統一發票，讓店家誠實報稅，自己又有中大獎的機會。

黃敏惠表示，嘉義市最近開出3次統一發票1000萬元特別獎，第一次是去年12月中山路某鞋店，顧客消費1370元；第二次是今年3、4月，一名準備參加公職考試的考生，向補習班繳交250元模擬考報名費幸運中獎。

這次則是今年5月，一名消費者花了115元向南京路一家鍋貼水餃專賣店消費，幸運中了千萬元大獎。

店家表示，專賣店去年才開幕，沒想到今年就開出千萬大獎，真的非常驚喜。由於店家位於學區內，客群大多是周邊的國小、國中或嘉義大學的學生；但是否為學生中獎，就不得而知了。

陳世興指出，今年5、6月統一發票兌獎期間自今年8月6日起至11月5日止，中獎民眾請把握期限前往兌領獎。（編輯：謝雅竹）1080807