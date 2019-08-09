台南訂封閉地下道SOP 淹水10公分就啟動

台南市水利局人員9日表示，市府已對地下道封閉訂定SOP，水利局更在地下道周邊設置水位計及攝影機，將現場資訊即時傳送到監控中心，掌握地下道積水狀況，即時應變。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年8月9日

（中央社記者張榮祥台南9日電）台南市區地下道多因大雨嚴重積水，更有駕駛人駛進地下道造成汽車滅頂，台南市政府已訂定地下道封閉SOP，只要積水10公分，地下道路口燈箱和蜂鳴器立刻啟動，地下道隨即封閉。

台南市政府水利局人員今天指出，台南市區車行地下道因地勢低漥，降雨容易匯流到地下道，雖有抽水機設備排水，但有時仍會因抽排不及造成積水。

水利局人員表示，市府已對地下道封閉訂定SOP，水利局更在地下道周邊設置水位計及攝影機，將現場資訊即時傳送到水利局監控中心，掌握地下道積水狀況，即時應變。

水利局已在緊鄰地下道各路口裝置監控設備，且以水位計連線接收地下道水位資訊，一旦地下道淹水深度達10公分，燈箱和蜂鳴器立刻啟動警示，告知駕駛人不應進入地下道，另同步以簡訊通報水利局、工務局、派出所等相關單位進行封閉。

水利局總工程司王雅禾今天告訴中央社記者，目前台南市區車流量較大的地下道，包括小東、大同、長榮、府連、東寧及東門等6個地下道，市府已在這6個地下道裝設攝影機，另在小東、大同、長榮．府連、東寧等5個地下道設置蜂鳴器及燈箱。

水利局人員說，水利局利用即時監控技術，將最新科技運用在地下道，快速掌握現場狀況，讓市民生命安全更有保障。（編輯：謝雅竹）1080809