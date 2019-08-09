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藍議員租借場地引爭議 中市綠議員按鈴控告

最新更新：2019/08/09 21:51
民進黨籍台中市議員鄭功進（中）等人9日帶著幾份文宣前往台中地檢署，按鈴控告國民黨籍議員羅廷瑋涉嫌偽造文書與誹謗。中央社記者蘇木春攝　108年8月9日
民進黨籍台中市議員鄭功進（中）等人9日帶著幾份文宣前往台中地檢署，按鈴控告國民黨籍議員羅廷瑋涉嫌偽造文書與誹謗。中央社記者蘇木春攝　108年8月9日

（中央社記者蘇木春台中9日電）台中市國民黨籍議員羅廷瑋，昨天點名民進黨籍議員鄭功進的蔡姓助理向承辦人員施壓，造成他無法在國小舉辦活動，鄭功進今天與蔡姓助理到地檢署控告羅廷瑋涉嫌偽造文書與毀謗。

羅廷瑋昨天在市議會臨時會表示，他原定3日與市議員李中在東區成功國小舉辦親子活動，場地申請完成後，卻被台中市政府教育局承辦人員請託取消，經私下了解是遭對手陣營施壓，他並播放一段變音錄音檔，點名是鄭功進的蔡姓助理打電話給承辦人員。

鄭功進今天與蔡姓助理到地檢署按鈴控告羅廷瑋，並出示羅廷瑋兩份不同的活動傳單，認為羅廷瑋以市警局為主辦單位申請場地，以免收場地費，對外卻以民意代表為主辦單位宣傳，涉嫌偽造文書，另以變造錄音檔涉嫌毀謗。

鄭功進說，羅廷瑋未經同意擅用台中市警察局第三分局為主辦單位申請活動場地，又以民代參選人為主辦傳單宣傳，導致場地租借被取消，根本是自己偽造文書，單憑一個匿名變造的錄音檔，就謊稱有市府基層承辦被壓迫，選擇提告是希望透過司法程序還原真相。

羅廷瑋回應，活動從頭到尾都是以他的個人名義申請場地，也向學校支付新台幣6500元租借費用，為了不為難基層公務人員，才臨時將活動改到土地公廟舉辦，並非以不同傳單申請騙取免場地使用費。（編輯：謝雅竹）1080809

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