台電疏失漁民損失 南市府主動協助求償

（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市北門區市府輔導「產銷履歷達人」、黃姓青農養殖5處魚塭因台電設施故障供電，導致養殖魚蝦大量死亡，損失達500萬元。台南市政府農業局人員已派員協助求償。

台南市政府農業局表示，黃姓漁民是市府輔導新農人，從事無毒友善養殖，專研開發虱目魚相關產品，民國103、106年獲得「產銷履歷達人」肯定，103年、104年及107年所開發的水產品更3次榮獲「海宴水產精品」殊榮。

這次因台電電桿上熔絲鏈開關損壞，造成供電欠相，使漁民魚塭內增氧設施停擺，造成5處魚塭、面積合計約2.3公頃內即將收成的養殖魚蝦，包括虱目魚、龍膽石斑、紅沙、午仔魚及草蝦等大量死亡，包含魚蝦無法販售及養殖設備損壞損失，初估超過新台幣500萬元以上。

農業局漁業科關心受損青農遭遇問題，昨日已派員前往了解損失情形，並與漁民討論後續魚體處理、原有訂單因應及復養協助事宜。

農業局人員到訪時，台電也派員前來，對於因台電設施損壞造成漁民魚蝦損失求償問題，市府除請黃姓漁民保全相關證據外，並請台電公司務必研議適切補償方案，且要有善意回應。

農業局表示，會做漁民的後盾，後續將由法制處視漁民需求提供相關法律諮詢與協助，幫漁民爭取應有的損失補償維護權益。(編輯:孫承武)1080812