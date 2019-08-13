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改善三爺溪水患 黃偉哲：加速工程發包

最新更新：2019/08/13 14:51
台南市仁德區中山路靠近國道1號仁德交流道附近13日淹水嚴重，台南市長黃偉哲（中）前往災區了解災情。中央社記者楊思瑞攝　108年8月13日
台南市仁德區中山路靠近國道1號仁德交流道附近13日淹水嚴重，台南市長黃偉哲（中）前往災區了解災情。中央社記者楊思瑞攝　108年8月13日

（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市部分地區今天凌晨因降雨出現積淹水狀況，市長黃偉哲上午前往國道1號仁德交流道附近勘災，頻向民眾說不好意思，會加速三爺溪在交流道一帶的瓶頸改善工程。

台南部分地區昨晚到今天清晨出現不小雨勢，清晨起陸續傳出積淹水，災情主要在三爺溪流域；包括較上游的崑大路、大灣路一帶、一路往下游方向到鯽潭橋附近、仁德交流道的萬代橋、中華醫事科技大學一帶。

黃偉哲上午查看萬代橋後，轉往仁德方向了解淹水災情。有民眾向市長反映，常常遇到大雨就淹水；政府說要改善說了很久，希望可以再多加油。黃偉哲進入淹水區域後，頻頻向住戶說不好意思，並提醒住戶，如果室內出現淹水達到補助標準，記得要拍照存證。

黃偉哲指這次雨量多集中在永康、歸仁、仁德一帶，短時間的強降雨造成三爺溪水位一度超過堤防。有淹水區積水一度達到成人的腰部，約有70至80公分，農損不明顯，但有部分工業區廠商受到波及。

他說，三爺溪在萬代橋附近的水道，受到高速公路落墩影響阻擋部分水流，形成一處明顯瓶頸；先前雖規劃改善工程，但可能因工程難度高，一直無法順利發包。他上任後決定提高標案金額，聽說已有廠商表達投標意願，希望能及早把工程發包出去。（編輯：翁翠萍）1080813

台南市仁德區中山路靠近國道1號仁德交流道附近13日淹水嚴重，台南市長黃偉哲（前右）上午前往勘災，並關心市民，頻頻向淹水區域的住戶說不好意思。中央社記者楊思瑞攝　108年8月13日
台南市仁德區中山路靠近國道1號仁德交流道附近13日淹水嚴重，台南市長黃偉哲（前右）上午前往勘災，並關心市民，頻頻向淹水區域的住戶說不好意思。中央社記者楊思瑞攝　108年8月13日
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