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女騎士家屬擬提國賠 韓國瑜允盡最大力量協助

最新更新：2019/08/14 10:50

（中央社記者王淑芬高雄14日電）高雄市昨天的一場大雷雨造成女騎士不幸喪命，家屬表達要求償或提國賠申請。市長韓國瑜今天表示，會盡最大力量協助。

岡山潭底里昨天積水水深及膝，造成一名要上班的女騎疑不慎摔倒被大水沖走喪命，家屬不甘親人受害，表達要求償或提國賠申請。

韓國瑜上午出席高雄市長聯席會議活動後受訪表示，這起意外讓大家心裡都很難過，已先請民政局長曹桓榮前往致意，原本昨晚也打算在活動後要去探視並向家屬致意，但當時家屬都離開殯儀館了，檢察官也尚未相驗，今天會去關切。

有關家屬要求償或提國賠一事，韓國瑜說，一切都遵照法律的程序，而且尊重家屬的決定及權益，市府的態度一定是接受，會盡最大力量協助。

女騎士出事地點，民眾指出，當時水深及膝，現場是否有拉起警戒線封鎖，受訪者說法不一。有民眾說沒有封鎖；也有里長說淹水時有拉警戒線，不過並不清楚封鎖時間點。

至於「岡山區潭底區域淹水改善計畫治理工程」現場是否有做好委管警戒，市府水利局副局長韓榮華今天告訴中央社記者，在大雨的前一天，工地有置三角錐，但是因為雨勢大，都被沖走了，並表示，水利局會盡最大誠意協助家屬爭取應有的權益。（編輯：黃世雅）1080814

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