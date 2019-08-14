跑輔選未訪罹難家屬挨轟 韓國瑜允探視

（中央社記者王淑芬高雄14日電）女騎士在上班途中被大水沖走喪命的意外令人難過，市長韓國瑜未訪視安慰家屬，昨晚還出席國民黨部幹部會議被批評。韓國瑜今天解釋，原有打算前往，因家屬不在，今天會去關心。

韓國瑜上午出席高雄市長聯席會議活動後受訪做上述表示，意外讓大家很難過，已先請民政局長曹桓榮前往致意，原本昨晚打算在活動後要去探視並向家屬致意，經了解當時家屬已離開殯儀館，檢察官也尚未相驗，今天會去關切。

岡山潭底里昨天積水水深及膝，造成一名女騎士疑不慎摔倒被大水沖走喪命意外。民進黨市議員高閔琳今天接受中央社記者採訪指出，市府應該檢討意外事件失職並慰問家屬及提供必要的協助，但韓未去關心家屬還忙輔選活動，她批評韓的心中只有選舉。

民進黨市議員黃文益批評韓國瑜「一心只想選統，其餘免談」，罔顧受害家屬的傷痛及市民的苦難，很不應該。

國民黨高雄市議員邱于軒接受記者聯訪指出，韓國瑜到幹部會演講時間大約5分鐘，其中約3分鐘都在談市政，韓停留時間很短。

昨天清晨高雄下大雨，市府於7點半通知8時會在災害應變中心召開工作會議，綠營議員質疑市府應變太慢。高閔琳到韓國瑜臉書留言，「睡飽起床沒？豪雨來襲有什麼因應」，引來網友留言並質疑韓於高雄市大雨時睡覺。

韓國瑜回應，市長是全部都責任制，不管是打電話、聯絡事情或者看資料，任何時間、空間及做何事情，通通是負全部責任。希望這些狗仔或有心人士，如果早上在他家門口看他上班，也盼花一點時間晚上看他幾點回家。（編輯：黃世雅）1080814