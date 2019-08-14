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傳因官司將辭職由妻補選 徐耀昌：無聊假議題

最新更新：2019/08/14 13:51
媒體報導苗栗縣長徐耀昌棄土案官司將於23日二審宣判，傳言徐耀昌這2天會職辭，由妻子蔡麗卿出馬角逐縣長補選；徐耀昌（圖）14日表示，這是有心人放話的假議題「無聊透頂」，並表示20多年來秉持清廉從政，對於自己清白「非常有信心」。中央社記者管瑞平攝 108年8月14日
媒體報導苗栗縣長徐耀昌棄土案官司將於23日二審宣判，傳言徐耀昌這2天會職辭，由妻子蔡麗卿出馬角逐縣長補選；徐耀昌（圖）14日表示，這是有心人放話的假議題「無聊透頂」，並表示20多年來秉持清廉從政，對於自己清白「非常有信心」。中央社記者管瑞平攝 108年8月14日

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）媒體報導苗栗縣長徐耀昌棄土案官司將於23日二審宣判，傳言徐耀昌這2天會職辭，由妻子蔡麗卿出馬角逐縣長補選；徐耀昌今天表示，這是有心人放話的假議題「無聊透頂」。

苗栗縣長徐耀昌於民國87、88年擔任頭份鎮長任內辦理頭份垃圾掩埋場案，被控放水核發棄土證明，涉嫌圖利廠商業者，案件經審理10餘年，102年一審依圖利罪判刑9年、褫奪公權6年，經提起上訴，全案現仍在台灣高等法院審理，近日地方盛傳，高院將於23日二審宣判。

自由時報今天報導，至少有2家媒體接獲爆料，指徐耀昌這2天會辭職，換他的妻子蔡麗卿參加縣長補選，否則一旦解職反而不能補選。

徐耀昌今天指出，這是假設性的假議題，「有心人真是無聊透頂」。他說，現在的貪瀆案件因為牽涉許多法律層面，約有7、8成是無法定讞，對此不便置喙，但就算自己官司在二審判決有罪，也是「停職」而非「解職」，應是有心人刻意誤導、搬弄是非，「這是非常不智的，對苗栗縣是一種傷害」。

徐耀昌說，從政20多年來秉持清廉從政，對於自己清白「非常有信心」，二審官司部分，除了提出新事證外，律師也向法官闡述得非常清楚，相信法官會以最理智的方式秉公審理。

根據地方制度法79條規定，縣（市）長涉嫌貪污治罪條例之圖利罪者，經二審判處有期徒刑以上之刑者，停止其職務，第82條規定縣（市）長停職者，由副縣長代理。（編輯：李錫璋）1080814

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