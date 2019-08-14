任閱讀全壘打大使 職棒球員周思齊頒發獎金

（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）效力中華職棒中信兄弟隊周思齊擔任花蓮的「閱讀全壘打」活動形象大使，今天他帶著新書與粉絲分享，並頒發閱讀獎金，還邀請兄弟投手陳柏豪一起暢談打球和學習經驗。

周思齊出身花蓮光復鄉太巴塱部落，為回饋故鄉基層棒球成立「球芽基金」，獎勵品學兼優的球員。他目前是台灣球芽棒球發展協會理事長，帶著今年3月出版的新書「GAME ON 周思齊的九局下半：棒球教會我的那些事」，回鄉與小球員分享，並頒發閱讀獎金，國中老師陳秀珠專程到場與他相見歡。

周思齊表示，自己原本是花蓮光復國小足球隊，因為球隊解散而加入光復國小少棒隊，但棒球資質並不高，教練不止一次地勸他放棄，不要浪費時間在棒球上。

他的球員之路比別人坎坷，除了球隊易手，更遭逢假球事件、黑道恐嚇，但對棒球的熱愛與執著，還有一路上的貴人，都讓他了解到棒球是未來的唯一目標與人生方向。

推廣閱讀教育不遺餘力，周思齊也勉勵小選手打球不要忘了讀書。他說，從小有兩個目標就是打棒球和念大學。他選擇就讀輔仁大學，當時很多朋友覺得他很傻、自討苦吃，一開始也念得很辛苦，但是學習的過程讓他提升了人生的層次，回頭來看認為自己做了很聰明的選擇，因此不論打球或不打球，永遠不要忘了學習。（編輯：黃世雅）1080814