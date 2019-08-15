讓甘蔗田變黃金 雲林古坑規畫產業園區

（中央社記者葉子綱雲林縣15日電）山景秀麗、咖啡聞名的雲林古坑，雲林縣政府行動主管會報今天來到當地，提出溝子埧產業園區規畫案，可望創造新台幣逾180億元產值，讓甘蔗田變黃金。

雲林縣長張麗善在去年12月25日就任縣長後，推動縣府團隊下鄉召開行動主管會報，邀請當地村里長及地方各界等聽取民意心聲，行動主管會報已先後到草嶺、虎尾、斗南及外傘頂洲等地，關心觀光、毛巾、都市發展及移動國土的定砂綠化，也曾到台中參觀花博。

雲林縣政府行動主管會報，今天上午來到雲林東邊山區的古坑鄉，縣府團隊及古坑地方村里長等與會，專案報告在國道3號高速公路旁「古坑溝子埧產業園區」規畫案，縣長張麗善表示，古坑即將出現首座產業園區，盼促進地方經濟，讓甘蔗田變產業黃金。

雲林縣政府建設處長李俊興指出，溝子埧產業園區規畫費由中央補助和地方自籌共新台幣3454萬元已到位，開發面積68.84公頃，完成後可用地41.6公頃，預計引進食品、飼品產業、智慧精密機械、綠能產業等，以提升地方特色產業的竹筍、鳳梨、咖啡等及引進低污染新產業發展。

他指出，溝子埧產業原區土地有9成8屬台糖所有，原本種植甘蔗、鳳梨居多，總開發經費預計44億元，預估未來可望創造超過180億元產值及4000人就業機會，預計明年12月通過環評拿到開發許可，預計以3.5年完成開發。

對於外界關心的溝子埧產業園區聯外道路，雲林縣政府工務處長汪令堯表示，正爭取國道3號在雲林149甲及158甲之間的新闢南北匝道聯絡道路，預計3年後完成，屆時園區北側將設外環道連接。

李俊興表示，園區南側將規畫長550公尺的新闢外環道，連接永光外環道至省道台三線，未來透過園區聯外道路北側連接斗六擴大工業區、科技工業區、南側連接嘉義大埔美精密機械園區，促進產業連結與發展。（編輯：黃世雅）1080815