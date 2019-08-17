後壁菁寮排水護岸崩塌下陷 南市急搶修

（中央社記者張榮祥台南17日電）後壁區菁寮排水左岸既有老舊堤防滑動，堤後道路下陷。南市府水利局今天表示，預計明天初步完成搶修。後續針對損壞護岸區段，將提報災修工程於汛期後進行全面重新施作。

這波西南海陸幅合風帶來連日豪雨，菁寮排水水位暴漲，16日下午造成左岸既有老舊堤防基腳沖刷掏空產生滑動，連帶使得堤後道路有下陷及開裂情況。水利局獲報派員現場勘災，護岸傾斜及道路損壞長度約130公尺。

初步研判因菁寮排水既有護岸老舊已施作逾20年，加上過去幾天接連不斷發生強降雨，菁寮排水水位高漲沖刷護岸基礎造成堤防滑動。

水利局表示，已立即指派搶修搶險開口合約廠商，進行現場交維設施管控人車通行，今天進場搶修，預計打設7公尺長鋼板樁穩固，避免災害擴大及影響通行；並於鋼板樁打設完成後，在裂縫處進行混凝土填補，預計明天完成初步搶修。後續針對損壞護岸區段，將提報災修工程在汛期後進行全面重新施作。

菁寮排水為後壁區主要排水系統，水利局已提報「前瞻」計畫，針對中下游既有護岸高度不足，以及束縮區段逐年治理，提昇菁寮排水現況承受值至最大防洪標準，以達「區域排水10年不淹水、25年不溢堤」保護標準。(編輯:孫承武)1080817