改善工業廢水問題 新竹縣芎林鄉建污水處理廠

（中央社記者魯鋼駿新竹縣17日電）新竹縣芎林鄉五華工業區於民國66年編定為工業區，為改善工業廢水排放與污染問題，新竹縣政府今天表示，將辦理污水處理廠及服務中心等公共設施，預計110年底完工。

新竹縣政府今天發新聞稿表示，芎林鄉五華工業區面積約39公頃，將辦理「芎林鄉五華工業區設置編定申請變更計畫」，目前已獲經濟部工業局補助，本月送請議會審議。

新竹縣長楊文科表示，五華工業區編定已超過40年，因公設不足，竹縣府產業發展處向經濟部工業局爭取前瞻計畫補助，將增設污水處理廠、服務中心等公共設施，以改善工業廢水排放及污染問題。

竹縣府產發處長陳偉志表示，目前已針對頭前溪沿岸工廠廢水排放改善問題，由竹縣環保局加強稽查5家94年2月25日前已登記位於水質水量保護區涉及自來水法第11條規定之工廠，並積極輔導轉型以減低對保護區環境衝擊。

陳偉志說，另也依農委會106年全國農地資源盤查作業所提供的調查資料，及經濟部工業局經費補助，辦理新竹縣未登記工廠清查作業，預計今年11月30日前完成清查，將可確實掌握縣內未登記工廠資訊，以利後續納管及輔導。（編輯：方沛清）1080817