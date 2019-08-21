更多編輯台推薦新聞：
宛如身在談判桌旁 中國那些背景神秘的自媒體
兩岸

宛如身在談判桌旁 中國那些背景神秘的自媒體

台灣擁抱穆斯林 外媒：中國應該學習
國際

台灣擁抱穆斯林 外媒：中國應該學習

失落吳哥文明 台大團隊揭密可能與大洪水有關
科技

失落吳哥文明 台大團隊揭密可能與大洪水有關

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
早安世界》英駐港領事館職員赴中失聯兩週 北京證實遭行政拘留
首頁 / 地方

澎湖連日降雨 桶盤嶼玄武岩出現落石

最新更新：2019/08/21 17:11
澎湖連日降雨，馬公市桶盤嶼著名的柱狀玄武岩疑因岩盤鬆軟，導致發生落石等情況，影響環山步道通行，馬公市長葉竹林21日除要求相關單位處理，也提醒登島遊客小心注意安全。（馬公市公所提供）中央社 108年8月21日
澎湖連日降雨，馬公市桶盤嶼著名的柱狀玄武岩疑因岩盤鬆軟，導致發生落石等情況，影響環山步道通行，馬公市長葉竹林21日除要求相關單位處理，也提醒登島遊客小心注意安全。（馬公市公所提供）中央社 108年8月21日

（中央社澎湖縣21日電）澎湖縣馬公市桶盤嶼著名的柱狀玄武岩疑因連日降雨，導致岩盤鬆軟而發生落石，影響環山步道通行，馬公市長葉竹林今天除要求相關單位處理，並籲請登島遊客要小心注意安全。

馬公市公所表示，桶盤嶼是市公所管轄的離島之一，因形狀似一個桶盤而得名，距離馬公本島約6浬遠，全島均由環狀羅列柱狀玄武岩所環繞，柱狀節理更是聞名，是南海遊覽的據點之一。遊客搭船前往南海旅遊時，都會泊靠登島或在海上瀏覽柱狀玄武岩的雄偉與壯觀景色。

連日降雨，市公所指出，獲報指桶盤嶼島上的柱狀玄武岩疑因岩盤鬆軟，導致發生落石等情況，嚴重影響步道進出安全。工務單位已前往處理，但雨勢時停時下，遊客或民眾如有登島，一定要注意安全，避免發生危險。

葉竹林表示，馬公市轄有虎井嶼、桶盤嶼等2處離島，市公所正全面推動「馬公金色雙島體驗」活動，透過導覽與解說，讓觀光遊客能近距離體驗雙島柱狀玄武岩的雄偉與壯觀。（編輯：戴光育）1080821

澎湖縣馬公市桶盤嶼著名的柱狀玄武岩，疑因連日降雨導致岩盤鬆軟，發生落石等情況，影響環山步道通行，工務單位已前往處理，市公所提醒登島遊客注意安全，避免發生危險。（馬公市公所提供）中央社 108年8月21日
澎湖縣馬公市桶盤嶼著名的柱狀玄武岩，疑因連日降雨導致岩盤鬆軟，發生落石等情況，影響環山步道通行，工務單位已前往處理，市公所提醒登島遊客注意安全，避免發生危險。（馬公市公所提供）中央社 108年8月21日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報