澎湖連日降雨 桶盤嶼玄武岩出現落石

澎湖連日降雨，馬公市桶盤嶼著名的柱狀玄武岩疑因岩盤鬆軟，導致發生落石等情況，影響環山步道通行，馬公市長葉竹林21日除要求相關單位處理，也提醒登島遊客小心注意安全。（馬公市公所提供）中央社 108年8月21日

（中央社澎湖縣21日電）澎湖縣馬公市桶盤嶼著名的柱狀玄武岩疑因連日降雨，導致岩盤鬆軟而發生落石，影響環山步道通行，馬公市長葉竹林今天除要求相關單位處理，並籲請登島遊客要小心注意安全。

馬公市公所表示，桶盤嶼是市公所管轄的離島之一，因形狀似一個桶盤而得名，距離馬公本島約6浬遠，全島均由環狀羅列柱狀玄武岩所環繞，柱狀節理更是聞名，是南海遊覽的據點之一。遊客搭船前往南海旅遊時，都會泊靠登島或在海上瀏覽柱狀玄武岩的雄偉與壯觀景色。

連日降雨，市公所指出，獲報指桶盤嶼島上的柱狀玄武岩疑因岩盤鬆軟，導致發生落石等情況，嚴重影響步道進出安全。工務單位已前往處理，但雨勢時停時下，遊客或民眾如有登島，一定要注意安全，避免發生危險。

葉竹林表示，馬公市轄有虎井嶼、桶盤嶼等2處離島，市公所正全面推動「馬公金色雙島體驗」活動，透過導覽與解說，讓觀光遊客能近距離體驗雙島柱狀玄武岩的雄偉與壯觀。（編輯：戴光育）1080821