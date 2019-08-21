更多編輯台推薦新聞：
宛如身在談判桌旁 中國那些背景神秘的自媒體
兩岸

宛如身在談判桌旁 中國那些背景神秘的自媒體

台灣擁抱穆斯林 外媒：中國應該學習
國際

台灣擁抱穆斯林 外媒：中國應該學習

失落吳哥文明 台大團隊揭密可能與大洪水有關
科技

失落吳哥文明 台大團隊揭密可能與大洪水有關

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
早安世界》英駐港領事館職員赴中失聯兩週 北京證實遭行政拘留
首頁 / 地方

嘉市府促銷弱勢中秋伴手禮 協助自立更生

最新更新：2019/08/21 20:16
嘉義市政府21日舉辦中秋愛心伴手禮促銷活動記者會，協助弱勢團體促銷伴手禮盒，各界反應踴躍，現場共認購3237盒。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 108年8月21日
嘉義市政府21日舉辦中秋愛心伴手禮促銷活動記者會，協助弱勢團體促銷伴手禮盒，各界反應踴躍，現場共認購3237盒。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 108年8月21日

（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉義市政府今天舉辦中秋愛心伴手禮促銷活動協助弱勢團體，各界反應踴躍，現場認購3237盒。嘉義市長黃敏惠呼籲大家將愛化為實際行動，踴躍選購伴手禮，協助其自立更生。

嘉義市政府今天在市政府舉辦活動，藉以協助嘉義市再耕園咖啡庇護工場、嘉愛啟智發展中心及腦性麻痺協會促銷中秋愛心伴手禮盒，現場邀請基金會、中油公司、獅子會、扶輪社等社團及慈善團體、國營企業、宗教寺廟、公司行號等各界參與。

活動中，弱勢團體為衝刺禮盒業績，除有愛心商品走秀，也提供免費試吃，並發揮創意製作「蛋黃酥花束」送給黃敏惠，在活動最後還獻上月兔造型大蛋糕。

黃敏惠表示，中秋節將至，感謝各界善心人士幫忙，用行動支持身障朋友。腦性麻痺協會、再耕園咖啡庇護工場及嘉愛啟智發展中心推出的中秋伴手禮盒，都是他們努力手作的成果，且每一種點心都採天然食材製作，不但好吃、獨特，還兼顧健康。

黃敏惠指出，市府藉此機會集結各界愛心一同幫忙行銷，除讓人看見身障朋友的用心努力外，也代表著送禮者深厚的情意。（編輯：戴光育）1080821

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報