嘉市府促銷弱勢中秋伴手禮 協助自立更生

（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉義市政府今天舉辦中秋愛心伴手禮促銷活動協助弱勢團體，各界反應踴躍，現場認購3237盒。嘉義市長黃敏惠呼籲大家將愛化為實際行動，踴躍選購伴手禮，協助其自立更生。

嘉義市政府今天在市政府舉辦活動，藉以協助嘉義市再耕園咖啡庇護工場、嘉愛啟智發展中心及腦性麻痺協會促銷中秋愛心伴手禮盒，現場邀請基金會、中油公司、獅子會、扶輪社等社團及慈善團體、國營企業、宗教寺廟、公司行號等各界參與。

活動中，弱勢團體為衝刺禮盒業績，除有愛心商品走秀，也提供免費試吃，並發揮創意製作「蛋黃酥花束」送給黃敏惠，在活動最後還獻上月兔造型大蛋糕。

黃敏惠表示，中秋節將至，感謝各界善心人士幫忙，用行動支持身障朋友。腦性麻痺協會、再耕園咖啡庇護工場及嘉愛啟智發展中心推出的中秋伴手禮盒，都是他們努力手作的成果，且每一種點心都採天然食材製作，不但好吃、獨特，還兼顧健康。

黃敏惠指出，市府藉此機會集結各界愛心一同幫忙行銷，除讓人看見身障朋友的用心努力外，也代表著送禮者深厚的情意。（編輯：戴光育）1080821