越南新住民脫貧方案 利用3D立體果凍勇敢築夢

越南新住民陳范清姮歷經丈夫過世、生活陷困境，嘉義縣社會局社工訪視後，結合紅十字會嘉義縣支會以脫貧方案協助開了一家點心店，各種造型與口味的手作3D立體果凍相當吸睛。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 108年8月26日

（中央社記者黃國芳嘉義縣26日電）越南新住民陳范清姮歷經丈夫過世、生活陷困境，嘉義縣社會局訪視後，結合紅十字會嘉義縣支會以脫貧方案協助開了一家點心店，她手作的3D立體果凍，讓縣長翁章梁讚不絕口。

嘉義縣社會局今天表示，10餘年前遠嫁來嘉義縣六腳鄉的陳范清姮，夫家經濟不佳，她曾在工廠當輪班作業員、早餐店打工，貼補家用，不料，丈夫5年前突然過世，還有2名小孩就學，又找不到工作，生活陷入困境，社會局社工訪視後，將她列入脫貧方案學員。

社會局指出，參與弱勢家庭資產累積脫貧方案的成員每屆為期3年，陳范清姮每個月定期存款新台幣2000元，再由社會局提撥一比一相對儲蓄，等於每月為弱勢家庭存下4000元存款，若全程參與，3年後可領到14萬4000元存款，她已經快要完成。

另外，結合紅十字會嘉義縣支會的脫貧方案，透過各式各樣課程，利用假日上課，包含技能課程、理財講座、自我行銷課程與成長團體，培養成員自信，鼓勵成員自立自強，為自己走出一片天。

陳范清姮早已練就一手好廚藝，越南各式料理、甜點和點心都難不倒她，嫁到台灣後，因生計不常有機會作甜點，直到當了脫貧方案學員後，所製作的甜點受到讚美，才又燃起小時候想開一家點心店的願望。

陳范清姮是低收入戶，政府的相關補助，以及靠著平時打零工，生活勉強可以糊口，今年6月與在嘉義市開了一家越南點心店，除了一般的越南點心和料理，最令人眼睛為之一亮的，就是手作各種造型與口味的3D立體果凍。

翁章梁昨天下午專程前往小鋪為陳范清姮加油打氣，看到五顏六色、精緻巧手手作的立體果凍，直呼不可思議，忍不住一口接一口品嚐，並豎起大姆指直說「太神奇、太好吃了」。（編輯：林沂鋒）1080826