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預算執行成效欠佳 台東縣府：工程招標不易

最新更新：2019/08/29 14:51

（中央社記者盧太城台東縣29日電）中央補助台東縣政府年度預算，去年度增加超過70億元；不過，執行成效欠佳，遭審計單位提出檢討。台東縣政府表示，主要是因工程招標不易，以及變更設計導致工程延宕。

台東縣議會近日召開臨時會，審計部台東審計室主任陸冠聖昨天在議會提出台東縣107年度總決算審核報告。他指出，107年度以及前年度（106年度）台東縣政府預算轉入下年度繼續執行及保留的金額及比率均創近5年新高，預算執行成效欠佳。

報告中提到，台東縣這幾年因為中央政府增加補助，歲出預算從103年度的新台幣154億123萬元到107年度擴增至225億1369萬元，但106年度的預算高達49億9492萬元未執行，保留至107年度。

陸冠聖表示，分析台東縣政府預算執行成效欠佳原因是，計畫前置規畫作業未盡縝密，重大計畫執行與預算編列未能配合，這將排擠後續年度施政計畫之執行與推展，台東縣政府必須檢討改善。

台東縣政府主計處長廖美鳳指出，預算執行欠佳的主要重大工程有富岡港交通碼頭、綠島防波堤、幸福住宅、蘭嶼環島公路、太平溪路堤共構、圖書館工程等，有的是因為無法順利招標，有的是更改設計，導致工程延宕，預算無法執行。

廖美鳳表示，招標困難主要是台東廠商執行能量飽和，無法再承接重大工程；外縣市的廠商則因台東交通不便，成本增加，不願意到台東。（編輯：黃世雅）1080829

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