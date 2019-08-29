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澎湖清除違規立竿網 維護海域安全

最新更新：2019/08/29 18:58

（中央社澎湖縣29日電）澎湖縣政府農漁局清除潮間帶違規立竿網，今天展示5000餘支鋼筋、網具等成果，近期還將持續清理，未來要在潮間帶設置立竿網，必須申請。

澎湖縣長賴峰偉今天前往內垵潮間帶海域視察立竿網清除作業情，並指出，漁民違法設置立竿網，嚴重危及船隻航行、民眾潮間帶活動安全，縣府強力取締違法立竿網，恢復海域安全。

賴峰偉表示，縣府在97年訂定的「澎湖縣潮間帶立竿網具作業規範」規定，澎湖縣潮間帶立竿網作業期間為每年10月15日至隔年2月28日止，但許多漁民或村民未依規撤除，嚴重影響船隻航行及遊憩安全。

縣府今年起全面在馬公菜園、東衛、湖西北寮、紅羅、成功、東石、沙港、白沙西籠嶼、中屯、講美、赤崁、西嶼竹灣等海域，共清除有5000餘支鋼筋、鐵條、竹竿與網具，目前潮間帶海域約還有2000多支，預計在年底前可全數清除乾淨。

縣府農漁局表示，立竿網作業應每年6月1日至7月31日至各村里辦公室登記申請後轉報縣府，目前受理申請約計180餘人，未來未依規定申請者，均屬違規設立，依漁業法得處以1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰。（編輯：林沂鋒）1080829

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