內政部次長花敬群關懷因公受傷退役人員

內政部30日在苗栗縣舉辦中區縣市「役路相伴–秋節袍澤情深活動」，次長花敬群（2排左3）等人出席與會，與因公受傷退伍退役人員及家屬提前歡度中秋佳節。（苗栗縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年8月30日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣30日電）內政部今天在苗栗縣舉辦中區縣市「役路相伴－秋節袍澤情深活動」，次長花敬群表示，這項服務目前有725位替代役男，協助照顧120位受傷退役人員生活，讓家屬得到喘息時間。

內政部役政署舉辦的中區5縣市「役路相伴－秋節袍澤情深活動」，致贈禮品、慰問金，提前歡度中秋佳節，表達對服役期間因公受傷退伍、退役人員的關懷。

內政部指出，為了關懷服役期間因公導致身心障礙人員，因考量照顧他們的家屬辛勞，從民國100年起，遴選具有醫療專長的替代役男，提供協助就醫復健、陪伴關懷等服務。

內政部表示，目前已累計投入近5萬服務人次，改善受傷退伍、退役人員的生活品質，也紓減家屬照顧的辛勞和壓力。

具有物理治療師證照的替代役男陳柏睿說，他陪伴頸部以下癱瘓弟兄林博貴的服務經驗，每天除了固定陪同外出復健、散步、下棋，利用輔具耐心教導學習打字、寫字，也搭乘火車，體驗新事物。（編輯：方沛清）1080830