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中秋博狀元餅登場 巨型拉霸機吸睛

最新更新：2019/08/30 18:11
2019金門中秋博狀元餅活動31日起登場，縣府觀光處在總兵署廣場和九宮碼頭設置大型拉霸機，旅客只要集滿活動戳章就可以體驗，人人有獎。中央社記者黃慧敏攝　108年8月30日
2019金門中秋博狀元餅活動31日起登場，縣府觀光處在總兵署廣場和九宮碼頭設置大型拉霸機，旅客只要集滿活動戳章就可以體驗，人人有獎。中央社記者黃慧敏攝　108年8月30日

（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）金門中秋博狀元餅活動明天登場，與往年不同的是，今年從台灣各機場就可搶先博餅，還有超吸睛「狀元巨型拉霸機」，及大獎台北金門來回機票，要讓遊客博出一整年的好運氣。

金門縣政府觀光處今天表示，這次系列活動「金好禮～集章換好禮」特別在清金門鎮總兵署和九宮碼頭打造「狀元巨型拉霸機」。遊客在台灣各機場或水頭碼頭領取戳章卡，就可到金門近70家的活動特約商店參與博餅體驗；只要在5個博餅特約店家消費並蓋滿戳章，就可拉霸一次。

最大獎是金門台灣來回機票，還有未上市先轟動的超萌限量版「水獺娃娃」和「金門三寶文創毛巾」，以及金門特產貢糖、麵線、牛肉乾、一條根貼布、砲彈鋼刀等，通通有獎，要讓遊客滿載而歸。

觀光處處長丁健剛表示，拉霸機結合狀元帽的特殊造型，絕對是今年最吸睛的打卡夯點。雖然在地民眾無法體驗拉霸，但可以與拉霸機裝置藝術合照打卡，如果上傳FB個人動態或IG公開帳號並hashtag #2019金門中秋博餅，還可兌換限量小禮物。

縣府表示，這次「金好運～迎賓博餅趣」活動讓前往金門的旅客可以在台北松山機場、台中國際機場、高雄國際機場、嘉義航空站、台南航空站、澎湖馬公機場等處，搶先體驗博餅遊戲，讓遊客從出發前就能參與金門中秋博餅習俗，除了感受到濃濃的地方節慶氛圍，還有各項金門特產搶先入袋。

此外，透過小三通前往金門的朋友，也可以在活動期間，每天上午8時30分到下午7時30分在水頭碼頭持船票，體驗博餅一次。

2019金門中秋博狀元餅活動，從明天到9月15日止。更多好康、好玩的相關活動資訊，請上金門縣觀光旅遊網或博餅活動網站https://pse.is/K8C9J查詢。（編輯：黃世雅）1080830

2019金門中秋博狀元餅活動將自31日起至9月15日展開，縣府觀光處在清金門鎮總兵署廣場設置超吸睛的「狀元巨型拉霸機」，獎項豐富，要讓遊客滿載而歸。中央社記者黃慧敏攝　108年8月30日
2019金門中秋博狀元餅活動將自31日起至9月15日展開，縣府觀光處在清金門鎮總兵署廣場設置超吸睛的「狀元巨型拉霸機」，獎項豐富，要讓遊客滿載而歸。中央社記者黃慧敏攝　108年8月30日
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