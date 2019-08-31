陳柏惟：反送中提醒台灣人要覺醒 未來自己決定

（中央社記者吳哲豪彰化31日電）香港反送中示威運動不斷延燒，台灣基進黨台中市立委參選人陳柏惟呼籲，看到香港的現況，台灣人要覺醒，國家的未來要由台灣自己決定。

民主進步黨彰化縣立法委員參選人陳秀寶以及台灣基進黨台中市立委參選人陳柏惟今天開記者會，譴責香港政府針對參與反送中運動人士進行逮捕，呼籲「顧人權、挺香港、自由就要大聲港」，與會的陳秀寶、陳柏惟以及前彰化縣長魏明谷等人，在記者會上用右手遮住右眼，象徵支持聲援香港。

陳柏惟說，看到香港的現況，台灣人要覺醒，國家的未來要由台灣自己決定，過去華人世界喜歡拚經濟，不喜歡管政治，香港人更是其中之一，香港人常說自己是經濟動物，拚經濟不管政治，香港事件告訴台灣人民，從來沒有政治零分，既然政治是有分數的，他要反問「台灣人還要讓中國管嗎？」

陳秀寶說，全世界為了幫助對抗極權的民眾施以人道救援，已經有過不少案例，在香港民眾受難的時刻，台灣更應該發揮人道救援的精神。她認為政府應針對香港現況正式宣告啟動人道救援機制，交通部、內政部等相關部會一起成立人道救援小組，協調相關事宜，也希望能修訂難民法，擬定可行的救援安置計畫。（編輯：黃世雅）1080831