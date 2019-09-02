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超級瑪利歐將現身 桃園運動村為全運會暖場

最新更新：2019/09/02 11:21
桃園市政府14、15日將在府前廣場打造「桃園運動村」，找來吉祥物ㄚ桃、園哥陪民眾過中秋。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年9月2日
桃園市政府14、15日將在府前廣場打造「桃園運動村」，找來吉祥物ㄚ桃、園哥陪民眾過中秋。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年9月2日

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）桃園市政府14、15日在府前廣場打造「桃園運動村」，將邀請超級瑪利歐到場，現場會有射擊、跆拳道、桌球以及VR實境自行車遊戲體驗，除了為東京奧運宣傳，也為全國運動會暖場。

桃園市政府新聞處長詹賀舜今天受訪表示，為推廣桃園運動風氣也讓更多人了解全運會資訊，市府14日及15日將在府前廣場舉辦「桃園運動村」，除了ㄚ桃、園哥陪民眾過中秋、玩遊戲，更邀請「任天堂超級瑪利歐」蒞臨，跨國與城市合作推廣運動。

詹賀舜表示，在瑪利歐體驗區內設有瑪利歐網球、瑪利歐派對、瑪利歐兄弟等3款遊戲，以及超級瑪利歐經典場面與過關城堡等遊戲實體場景供市民拍照打卡，讓民眾置身瑪利歐世界。

另外，市府也以射擊、跆拳道、桌球等3種全運會賽事項目，設計趣味互動關卡，並打造VR實境自行車遊戲體驗，讓民眾一秒化身選手。

詹賀舜指出，全運會是許多運動選手參加明年東京奧運的前哨戰，東京奧運宣傳形象之一的「超級瑪利歐」與城市合作更具意義，市府也歡迎民眾一起參與10月19日至24日登場的108年全國運動會，進場觀賽以行動力挺運動好手。（編輯：方沛清）1080902

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