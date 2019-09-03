1930摩登大稻埕 北市府邀深入探索

（中央社記者梁珮綺台北3日電）台北市觀傳局即日起針對大稻埕推出一系列活動，邀請民眾走入巷弄，探索大稻埕舊城故事，時序為1930年代，內容有酒樓風華、藝陣文化、歌謠故事，還有店家職人探訪。

觀傳局長劉奕霆說，大稻埕獲選交通部觀光局2019台灣小鎮漫遊年的經典小鎮，為帶動小鎮深度旅遊風氣，推出一系列活動，包括看表演、聽講座、作工藝、遊老城。

活動共有4主題8路線，4主題為自由娛樂、信仰藝巷、戀河歌謠、老鋪職人，8路線則是自由民主路線、酒樓風華路線、藝陣文化路線、稻江藝陣路線、河流商貿路線、歌謠風華路線、店鋪職人路線、大橋物語路線，民眾可到網站（https://bit.ly/2ltkcik）報名繳費，就能跟著文史工作者來場深度導覽。

10月5日下午在永樂廣場將舉辦戶外展演及市集活動，現場也將復刻當年照相館、舞蹈與懷舊童玩市集。（編輯：李錫璋）1080903